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    HaberlerEkonomi Yıldırım Holding’de hisse devri yapıldı
    01.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yıldırım Holding’de hisse devri yapıldı

    Yıldırım Holding’in yüzde 66 hissesi Yıldırım International Investment Holding’e devroldu.

    Yıldırım Holding’de hisse devri yapıldı

    Yıldırım Holding’den yapılan açıklamada, holdingde yüzde 33’er paya sahip olan Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım’ın payı yüzde 0’a inerken Yıldırım International Investment Holding’in hissesi yüzde 0’dan yüzde 66’ya yükseldi.

    Kuruluşu 55 yılı aşkın bir süreye dayanan ve bugün İstanbul’daki merkezinden dört kıtada, 21 ülkede, 11 farklı sektördeki faaliyetlerini yöneten Yıldırım Holding, başlıca metal-madencilik, liman işletmeciliği, enerji, gübre ve kimyasallara yoğunlaşmış durumda. Grubun yatırım odağında ise şunlar bulunuyor:

    Afrika ve Latin Amerika’da madencilik yatırımları ve portföy çeşitlendirmesi,

    Türkiye ve Sahra altı Afrika’da enerji yatırım projeleri,

    Afrika, Kuzey-Güney Amerika ve Avrupa’da liman yatırımları ve satın almaları,

    Afrika ve Latin Amerika’da gübre yatırımları.

    Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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