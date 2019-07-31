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    HaberlerEkonomiYılın en iyi dijital girişimi ödülü aldı
    31.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yılın en iyi dijital girişimi ödülü aldı

    Sompo Sigorta, Sompo Mobilo uygulaması ile ‘Asya’nın en büyük sigorta ödül töreni’ olan Insurance Asia Awards’tan ‘Yılın En İyi Dijital Girişimi’ ödülünün sahibi oldu.

    Yılın en iyi dijital girişimi ödülü aldı

    Asya Pasifik Bölgesi’ndeki sigorta sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital inovasyon, iş ortakları ve müşterilere sunulan hizmet, çalışana yapılan yatırımlara göre değerlendirildiği Insurance Asia Awards 2019’da ‘Yılın En İyi Dijital Girişimi’ ödülüne Sompo Sigorta, Sompo Mobilo uygulaması ile layık görüldü.

    Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler her sektörde olduğu gibi sigortada da iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Sompo Sigorta olarak dijital dünya için geliştirdiğimiz ortak akıl ve çalışmayı tüm iş süreçlerimize yayarak liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte kritik başarı faktörünün dijitalleşmenin merkezine insanı koymak olduğuna inanıyoruz” dedi.

    Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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