Yılın en iyi dijital girişimi ödülü aldı

Asya Pasifik Bölgesi’ndeki sigorta sektöründe faaliyet gösteren firmaların dijital inovasyon, iş ortakları ve müşterilere sunulan hizmet, çalışana yapılan yatırımlara göre değerlendirildiği Insurance Asia Awards 2019’da ‘Yılın En İyi Dijital Girişimi’ ödülüne Sompo Sigorta, Sompo Mobilo uygulaması ile layık görüldü.

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler her sektörde olduğu gibi sigortada da iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Sompo Sigorta olarak dijital dünya için geliştirdiğimiz ortak akıl ve çalışmayı tüm iş süreçlerimize yayarak liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte kritik başarı faktörünün dijitalleşmenin merkezine insanı koymak olduğuna inanıyoruz” dedi.