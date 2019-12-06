Yoğuşmalı kombiyle 1 milyar $ cepte

Türkiye’de geçen yılın nisan ayında uygulamaya konulan ErP (Enerji ilişkili ürünler direktifi) yönetmeliğinden sonra yoğuşmalı kombi üretim ve satışı zorunlu hale gelirken, 1 milyar dolara varan enerji tasarrufu yapılabileceği vurgulandı.



DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, Türkiye’de yıllık 1 milyon adetlik kombi pazarı bulunduğunu belirterek, “Yeni satılanların hepsi kanun gereği yoğuşmalı. Bu yıl pazar biraz küçülecek 850 bin adetlik yoğuşmalı kombi satışı bekleniyor. Yoğuşmalı kombi tüketiciye yüzde 25 oranında tasarruf imkanı sağlıyor. Türkiye’de bütün kombilerin 10-12 yıl içinde yoğuşmalıya dönmesi bekleniyor. Bunun da ekonomiye 1 milyar dolara varan katkısı olacak” dedi.



Ciddi tasarruf şansı



Geçen yıl yürürlüğe gire ErP yönetmeliğiyle artık bütün kombilerin yoğuşmalı olarak üretilip satıldığını vurgulayan Avdel, “Sektörde ve tüketicilerin gündeminde yoğuşmalı ürünler var. Toplumun gündemi tasarruf. Yoğuşmalı ürünler yüzde 20-25 oranında daha az tüketim yapıyor. Kontrol cihazı da bağlarsanız bir ailenin 250-300 TL olan doğal gaz faturasında 100 TL civarında tasarruf sağlıyor. Bizim de bu alanda Atromix ürünlerimiz var. 20, 24 ve 28 kW kapasite seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyorlar” diye konuştu.



Avdel, sektörün büyüklüğü hakkında da “5 milyar dolarlık ihracat hacmi var. Cari fazla veren sektörlerden biri. Sektörün büyüklüğünü 20 milyar dolara çıkarma planı var. Türkiye ısıtma soğutmada bölgenin üretim üssü oluyor” bilgisini verdi. 2018 yılını da değerlendiren Alper Avdel, “Sektörün üzerinde yüzde 46 oranında büyüdük. İhracatımız 100 milyon dolar oldu. Gelirlerimizin yüzde 25’i yurtdışından geri kalanı yurtiçinden. 2018 bizim için çok başarılı geçti. 2019’da ise sektörde biraz küçülme görüyoruz. Isıtmada yüzde 15-20’lik, soğutmada ise yüzde 25-30 oranında küçülme oldu” dedi. 2019’u yüzde 10 büyüme ile kapatarak 2 milyar TL ciroya ulaşacaklarını da aktaran Avdel, her yıl yeni ürün geliştirme, üretim kapasitesini artırma gibi alanlara 40-50 milyon TL arasında yatırım yaptıklarını da kaydetti.

İhracatımızın payını artırmak istiyoruz



DemirDöküm’ün 65 yıl önce kurulduğunu ve sektörde ilk yerli kombi ve termosifonu üreten firma olduğunu anımsatan Avdel, “Türkiye’de pek çok ilkin üretimini yaptık. İnsanların alışık olduğu, kullanımı kolay olan ürünlerle başarılı olduk. 20 yıldır pazar lideriyiz. Yeni ürünler de lanse ettik. Isı pompaları, kontrol cihazlarını pazara sunduk. Elektrikli kombimizi duyurduk. Elektrikli ürün alternatiflerimizi de sunduk. Yurtdışında pek çok pazarda varız. Güney Amerika, Çin, İtalya, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar. İhracatta da büyümemiz sürüyor. İhracat oranımızı uzun vadede yüzde 50’ye getirmek istiyoruz” dedi



Yeni ürün alırken uzun vadeli düşünmek gerekiyor



Alper Avdel, ısıtma sektörü için şu anda sezona girildiğini de aktararak, “Türk tüketicisi çok planlı alışverişçi. Her şeyi araştırıp öyle karar veriyor. Kombilerde biraz fiyat artışı oldu. Kur artışı, teknoloji değişimi ve işçilik maliyetlerindeki artış etkili oldu. Yoğuşmasızlarda komponentlerin yüzde 50’si yerliydi, yoğuşmalıda da buna gidiliyor. Tüketicilere kombi alırken uzun vadeli düşünmelerini öneriyorum. Ürünün verimliliği ve emisyon değerlerine baksınlar. Firma ve markanın kalitesini değerlendirsinler. En az on yıl kullanacaklar” diye konuştu.