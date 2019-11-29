Yollar akıllanıyor kazalar azalıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında artan hareketliliğe rağmen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında, kaza yeri ölümlerine göre yüzde 68’lik azalma sağlandığını dile getiren Turhan, bu azalmanın başlıca sebeplerinin bölünmüş yolların yapılması, yatay ve düşey işaretlemelerin yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi gibi çalışmaları olduğunu kaydetti.



Yolların akıllanmasının çağın gerektirdiği öncelikler arasında yer aldığını anlatan Turhan, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) üzerinde önemle durduklarını bildirdi.



Turhan, Türkiye’de ilk defa 505 kilometre uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım alt yapısını tamamladıklarını vurgulayarak, “Hedefimiz 5 aşamada 5 bin 406 kilometre yolda alt yapıyı oluşturmak. Alt yapısı tamamlanan 505 kilometre uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.