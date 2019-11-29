BİST 107.1260EURO6,350,02USD5,760,06ALTIN270,17-0,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Yollar akıllanıyor kazalar azalıyor
    ABONE OL
    29.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Yollar akıllanıyor kazalar azalıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin ilk akıllı yolunun yapımına gelecek yıl başlanacağını açıkladı. Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.

    Yollar akıllanıyor kazalar azalıyor

    Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında artan hareketliliğe rağmen trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında, kaza yeri ölümlerine göre yüzde 68’lik azalma sağlandığını dile getiren Turhan, bu azalmanın başlıca sebeplerinin bölünmüş yolların yapılması, yatay ve düşey işaretlemelerin yaygınlaştırılması, akıllı ulaşım sistemlerinin tesis edilmesi gibi çalışmaları olduğunu kaydetti.

    Yolların akıllanmasının çağın gerektirdiği öncelikler arasında yer aldığını anlatan Turhan, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) üzerinde önemle durduklarını bildirdi.

    Turhan, Türkiye’de ilk defa 505 kilometre uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım alt yapısını tamamladıklarını vurgulayarak, “Hedefimiz 5 aşamada 5 bin 406 kilometre yolda alt yapıyı oluşturmak. Alt yapısı tamamlanan 505 kilometre uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

    Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

    Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

    ‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

    ‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

    İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

    İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

    Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

    Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

    Sıradaki Haber