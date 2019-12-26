Yüksek getiri BES’e ilgiyi artırıyor

Ülkemizde kamu ve özel kurumların gösterdiği yoğun çabayla beraber sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da en efektif tasarruf yöntemlerinden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) halkın ilgisi her geçen gün artıyor. BES’teki ivmelenmenin yapılan tanıtım çalışmalarının yanı sıra şirketlerin gösterdiği başarılı performansla da desteklendiğini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, “Bireysel emeklilik tarafında katılımcılara sunulan avantajların niteliğiyle beraber fonların yönetiminde sağlanan başarılar da halkımızın BES’e teveccüh etmesini sağlıyor.



BES’te sunulan 409 fonun 2019 yılında getiri ortalaması %19.66 olarak gerçekleşti. Böyle başarılar sağlanması doğal olarak BES’te talebin artmasına yol açıyor” diye konuştu.



Getirilerin yüksek olmasına karşın BES’in asıl değerinin yatırım aracı olmasının ötesinde bir tasarruf ve

birikim aracı olmasından geldiğini belirten Öztürk, şunları söyledi:



6.8 milyon katılımcı



“6 Aralık 2019 itibarıyla sistemde 6 milyon 843 bin katılımcı yer alıyor. Biriken toplam fon büyüklüğü ise 114.6 milyar liraya ulaşmış durumda. BES ile sunulan tasarruf imkânının halkımız nezdinde de karşılığı olduğunu görüyoruz. Yapılan tasarrufların artması ekonomiyi dalgalanmalardan korumakla beraber ailelere de güven oluyor.”



1 milyon 225 bin kişiye hizmet



Otomatik Katılım Sistemi (OKS) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ömer Faruk Öztürk, “OKS tarafında ise 5.37 milyon çalışana ulaşıldı. 2 senede neredeyse 8 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşılması sektör için kayda değer bir başarıdır. Tasarruf tarafında atılan en büyük adımlardan biri olan OKS’nin sonuçlarının dikkatle takip edilmesi ve sistemi mevcut hâlinden ileriye taşıyabilecek aksiyonların alınması da sistemin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için son derece önemli” diye konuştu.

Halk Emeklilik olarak web sitelerinde yer alan “BES Derece” uygulaması ve www.tasarrufhareketi.com.tr gibi projelerle tasarruf bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Devlet katkısıyla beraber BES’te 5.5 milyar lira ve OKS’de 1.3 milyar lira olmak üzere toplam 6.8 milyar liralık bir fonu yönetiyoruz. Şirketimizi tercih eden gönüllü BES müşterileri ve OKS çalışanları da dahil toplam 1 milyon 225 bin kişiye emeklilik hizmeti sunuyoruz. Merkezinde güven bulunan bir sistemi Halk Emeklilik olarak katılımcılarımıza güven ve kalite sunarak bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz.”