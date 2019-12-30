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    30.12.2019 - 07:50 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â

    Yüksek sese, bedava poÅŸete ceza artÄ±yor

    Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±lda Ã§evreyi kirletenlere yÃ¶nelik cezalarÄ± artÄ±rÄ±yor.

    Yüksek sese, bedava poÅŸete ceza artÄ±yor

    Konutlarda gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yapan, yere Ã§Ã¶p atan, marketlerde poÅŸetleri Ã¼cretsiz verenlere yÃ¶nelik cezalarda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

    AAâ€™nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, 2872 sayÄ±lÄ± Ã‡evre Kanunu uyarÄ±nca verilecek idari para cezalarÄ±na iliÅŸkin tebliÄŸ ile yeni yÄ±lda Ã§evre cezalarÄ± yeniden dÃ¼zenleniyor.

    GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸi...

    Bu kapsamda, 2020â€™de umuma aÃ§Ä±k yerlerde Ã§evreyi kirletenlere uygulanan 287 liralÄ±k ceza, 351 liraya, egzoz emisyon Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yaptÄ±rmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yÃ¼kselecek.

    Naylon poÅŸetlerden Ã¼cret almayan satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n her bir metrekaresi iÃ§in uygulanan 12 lira 37 kuruÅŸluk ceza miktarÄ±, seneye 15 lira 16 kuruÅŸ olacak. Hava kirliliÄŸine sebep olan iÅŸletmelere verilen para cezasÄ± da 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya Ã§Ä±karÄ±lacak.

    Konutlarda vatandaÅŸÄ±n sebep olduÄŸu gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸine yÃ¶nelik uygulanan 1192 lira ceza, yeni yÄ±lda 1461 liraya, araÃ§larda abart egzoz kullananlara verilen 3 bin 600 liralÄ±k ceza 4 bin 412 liraya, iÅŸ yeri ve atÃ¶lyede gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸine sebep olanlara verilen ceza da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yÃ¼kselecek. EÄŸlence mekanlarÄ±nda gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye sebep olan iÅŸletmecilere verilen 36 bin 95 liralÄ±k ceza da yeni yÄ±lda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak. TebliÄŸ, Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanmak Ã¼zere CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na sunulacak.

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