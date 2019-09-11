Yüksek voltaj

İki yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın olduğu kadar dünyanın da önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan Frankfurt Otomobil Fuarı, basın günüyle birlikte dün kapılarını açtı. Çoğunluğu Avrupalı 20’den fazla markanın katılmadığı fuar, bu anlamda adeta şok yaşarken, Avrupa Birliği’nin koyduğu sert emisyon hedeflerine uyum sağlamakta ve elektrikli modellere geçişte zorlanan üreticilerin şovuna dönüştü.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) markalarının yanı sıra Toyota, Nissan gibi üreticiler ve PSA Peugeot Citroen grubunun (Opel dışında) yer almadığı fuar, bu yıl adeta elektrikli araç lansman rekoru kırdı. Nitekim Alman üreticilerin standlarında bulunan araçların yaklaşık yarısı elektrikli veya elektrik destekli hibritlerden oluşurken, Ford gibi bazı markalarda bu oran “yüzde 100” oldu..

Tüketicileri cezbedecek

Avrupa Birliği’nin belirlediği sıkı emisyon hedeflerine uyum sağlamakta “ağırdan alan” ve bu nedenle milyarlarca dolarlık cezalar ödemek zorunda kalabilecek üreticiler, bunu önlemek için önümüzdeki birkaç ayda neler yapabileceklerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ve tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Nitekim gelecek yıldan itibaren üretilecek her bir otomobilde karbondioksit oranının, kilometre başına 95 gram olması öngörülüyor. Şimdilerde bu oran km başına 120.5 gram. 2021’den itibaren ise AB içinde satılan her bir otomobilin bu orana uyması zorunlu kılınıyor.

FCA Grubu, bunu karşılayamayacağı gerekçesiyle “emisyon havuzu” sisteminden yararlanmak için Tesla’ya milyonlarca euro ödeme kararı almış durumda. Mercedes tamamen elektrikli EQ, BMW “i”, Volkswagen ID, Volvo Polestar markalarını yaratırken, bu markalara ait elektrikli yenilikler de Frankfurt’ta yerini aldı.

Lambo’nun hibriti Sian

Frankfurt’taki fuarın kuşkusuz en heyecanlı otomobillerinden biri, İtalyan Lamborghini’nin Sian’ı oldu... Markanın kuruluş yılını temsilen 63 adet üretilecek olan Sian, temel olarak gücünü 6.5 litre V12 motordan alıyor. Araç, bu motoru 48-volt hibrit sistemle destekliyor. Bu kombinasyon sayesinde tam 819 beygir güç üreten Sian, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı limitli olarak 350 km/s olan bu otomobilin 63 adedi de şimdiden satılmış. Fiyatının 3.6 milyon dolardan başladığı belirtiliyor.

2030’da hedefi yüzde 50

Mercedes, fuarda tamamen elektrikli sedan konsepti olan EQS modelinin yanı sıra makyajlanan elektrikli Smart ve elektrikli hafif ticarisi EQV’nin dünya tanıtımını yaptı. 2020’ye kadar özellikle Almanya’da üretimde “yenilenebilir enerji”den yararlanacaklarını kaydeden Daimler Grubu CEO’su Ola Kallenius, 2030’a kadar Mercedeslerin yarısının elektrikli olacağını da vurguladı.

Dönüşümün sürdüğünü, halen Mercedes’in 15 elektrikli veya elektrik destekli binek oto modeli bulunduğunu anımsatan Kallenius, çağdaş teknolojilerle lüksü de yeniden yorumlayacaklarını anlattı.

Porsche’den 185 bin $’lık elektrikli oto

Porsche, ilk tamamen elektrikli spor otomobili Taycan’ı tanıtıyor. Taycan, Turbo S ve Turbo versiyonlarına sahip. 2020 sonunda Taycan Cross Turismo versiyonu da sunulacak. Taycan Turbo ve Turbo S modellerinin azami hızı 260 km/s. Turbo S, kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 PS), Taycan Turbo da 500 kW (680 PS) güç sağlıyor. Taycan Turbo 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede erişirken menzili 450 km olarak ölçülmüş. Taycan Turbo S ise 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşırken 412 km menzile sahip. Fiyatları ise 185 bin dolardan başlıyor.

Akıma VW de kapıldı!

2025 yılına kadar 20 farklı elektrikli model sunmak için “ID” markasını oluşturan Volkswagen, serinin ilk modeli “ID.3”ü tanıttı. Tam elektrikli ID.3, 330, 420 ve 530 km olmak üzere üç farklı menzile sahip. Hızlı şarjla 27 dakikada bataryanın yüzde 80’i dolarken, 290 km yol yapıyor.

2020’de Türkiye’de

Honda, fuarda yeni nesil elektrikli aracı Honda e’nin seri üretim versiyonunu sergiledi. 2020’nin yaz aylarında satışa sunulacak otomobil 29 bin 470 eurodan başlayan fiyat etiketine sahip. Aynı yıl Türkiye’ye de getirilmesi düşünülen aracın, ülkemizde 190 bin TL civarında bir etikete sahip olacağı belirtiliyor. Araçta yan aynalar yerine kameralar kullanılmış.

Yerli modeller sahnede

Hyundai Assan’ın İzmit tesisinde üretimine başlanacak yeni nesil i10’un dünya lansmanı Frankfurt’ta gerçekleşti. Bununla birliktte fuarda Ford Otosan’ın ürettiği Transit Custom’un hibrit versiyonu da ilk kez Avrupalıların beğenisine sunuldu.

Avrupalı Ford’lar artık onun sorumluluğunda

Ford Motor Company, Avrupa’daki binek otomobil modellerinin tasarımını bir Türk’e emanet etti.

Daha önce Ford Avrupa Tasarım bölümünde çeşitli modellerin sorumluğunu üstlenen, ayrıca ABD’de de görev yapan Murat Güler, şimdi Ford Avrupa’nın Binek Otomobil Tasarım Bölümü’nün başına geçti.

Güler, binek otomobillerin iç ve dış tasarımından sorumlu olacak. Güler, bununla birlikte Avrupa dışında Çin ve Hindistan’da geliştirilecek binek oto projelerine de destek verecek.

Bu göreve yaklaşık bir ay önce atandığını söyleyen Murat Güler, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tasarımını yaptığı Puma’yı da Türk anlattı. Daha önce binek otomobil baş tasarımcısı olarak Ford’un Focus, C-Max, Mondeo/Fusion ve Kuga gibi modellerine imzasını atan Güler, Puma’nın kendisi için en önemli proje olduğunu söyledi. Bu aracın, Ford’un yeni tasarım dilini yansıttığını ifade eden Güler, bu yüzden Puma’nın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu kaydetti.