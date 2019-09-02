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    HaberlerEkonomiYunanistan'da 'Altın Vize' rekor getirdi
    02.09.2019 - 18:31| AA

    Yunanistan'da 'Altın Vize' rekor getirdi

    Yunanistan'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,7 artış gösterdi.

    Yunanistan'da 'Altın Vize' rekor getirdi

     

    Yunanistan Merkez Bankasının verilerine göre, ülkede konut fiyatlarında artış devam etti. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7,7'lik artış 12 yıldaki en yüksek artış oranı oldu.

    Söz konusu dönemde başkent Atina'da ise konut fiyatları yüzde 11,1 yükseldi.

    İkinci çeyrekte artış oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oldu. İlk çeyrekte konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,9 artış yaşanmıştı.

    Yunanistan'daki ekonomik kriz döneminde emlak fiyatları önemli oranda etkilenerek 2017'ye kadarki 10 yılda yüzde 40'ın üzerinde düşüş göstermişti.

    Son dönemdeki artışta, turizm, günlük ev kiralama uygulamaları ve "Altın Vize" olarak bilinen 250 bin avroluk yatırıma karşılık verilen oturma izni imkanının etkili olduğu belirtiliyor.

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