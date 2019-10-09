BİST98.440-1,21EURO6,490,77USD5,880,14ALTIN285,420,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiYurt dışı çıkış harcı mobil olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nden ödenebilecek
    09.10.2019 - 15:11 | | AA

    Yurt dışı çıkış harcı mobil olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nden ödenebilecek

    İnteraktif Vergi Dairesi'nin web ve mobil uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenmesine ilişkin sayfası hizmet vermeye başladı.

    Yurt dışı çıkış harcı mobil olarak İnteraktif Vergi Dairesi'nden ödenebilecek

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinde yer alan duyuruya göre, İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmeler yapıldı.

    İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulamasına "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden erişebilecek. Ana sayfada yer alan "Hızlı Ödeme" bölümünde "Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme" menüsü aracılığıyla harç elektronik ortamda yatırılabilecek.

    İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması Android veya iOS işletimine sahip cep telefonu veya tabletlere kurularak, uygulama aracılığıyla harç ödemesi gerçekleştirilebilecek.

    Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkışlarda, harcın ödenmesine ilişkin denetim, çıkış kapılarında görevli emniyet mensuplarınca yapılırken, yurt dışına çıkış harcı ödemesinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması durumunda, ödeme elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bu nedenle çıkış kapılarında görevli memura makbuz, dekont veya pul gösterilmesine gerek olmayacak.

    Yapılacak harç ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak kişi adına yapılması gerekiyor.

    Yurt dışına çıkış harcının Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarımı anlık olarak yapılırken, ödeme bilgisinin Emniyet Bilgi İşlem Sistemi'ne aktarılıp aktarılmadığı "ivd.gib.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

    Yurt dışına çıkış harcı sorgulama alanı ile diğer aile bireylerinin de sorgulanabilmesi mümkün olacak.

    Bankalarla mutabakat nedeniyle 22.00 ile 02.00 saatleri arasında İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları üzerinden ödeme yapılamıyor. Harç ödemesini gerçekleştirecek vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor.

      Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuk, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Bakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor

      Son dakika... Bakanlık açıkladı: Teröristler sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıyor

      Banker Bilo filmi nerede çekildi? Banker Bilo filmi başrol oyuncuları

      Banker Bilo filmi nerede çekildi? Banker Bilo filmi başrol oyuncuları

      Yolda yürüyen hamile kadına otomobil çarptı

      Yolda yürüyen hamile kadına otomobil çarptı

      Kimse Bilmez 17. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali vuruluyor!

      Kimse Bilmez 17. yeni bölüm 2. fragmanı... Ali vuruluyor!

      Sıradaki Haber