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    HaberlerEkonomiYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
    21.10.2019 - 10:51 | | AA

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.

    Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

    Buna göre, YD-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,24, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,17 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 geriledi.

    Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,78 artış görüldü.

    En fazla artış diğer mamul eşyalarda

    Eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 5,69 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,23 ile methal cevherler, yüzde 1,54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık en fazla düşüş yüzde 0,50 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,16 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,08 ile elektrik teçhizatında oldu.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında görüldü.

     

     

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