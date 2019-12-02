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    02.12.2019 - 09:32 | | AA

    Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

    Küresel piyasalar, yeni haftanın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanırken, yurt içinde büyüme verisi takip edilecek.

    Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

    Küresel piyasalar, geçen hafta ABD ve Çin arasında bir ticaret  anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle genel olarak pozitif bir seyir  izlerken, bu hafta, başta imalat sanayi PMI ve ABD'nin kasım ayı istihdam raporu  olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

    Öte yandan, bugün İngiltere'de başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam  edecek NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamalar da takip  edilecek.

    Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların  yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta  açıklanacak verilerin 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed)  Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi faiz kararı beklentilerini  değiştirebileceğini söyledi. Fed'in yılın son toplantısında politika faizini  yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutmasının beklendiğini ifade eden analistler,  cuma günü istihdam raporu ile açıklanacak tarım dışı istihdamın kasımda 188 bin  artmasının beklendiğini kaydetti.

    ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde resmi tatil dolayısıyla yarım  gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, S&P 500 endeksi günü bir önceki  kapanışın hemen üzerinde tamamladı. Hafta boyunca pozitif görünümü koruyan ve  rekorlarına devam eden New York pay piyasası endeksleri, cuma günkü negatif seyre  karşın haftalık kapanış rekorları kırdı.

    Avrupa tarafında, 12 Aralık'taki Avrupa Merkez Bankası (ECB)  toplantısı öncesi bugün imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Cuma günü  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Analistler, bugün Avrupa  Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu (AP)  Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde yapacağı konuşma ve imalat sanayi PMI  verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI 51,8 ile marttan bu yana en  yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da ise 48,9 oldu. Verilerin ardından kapanışa  yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,1 yükseliş kaydetti.

    Uluslararası piyasada, geçen hafta gelişmekte olan ülke para  birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve pay piyasalarında etkili olan  satıcılı seyre karşın yurt içinde görece pozitif bir seyir izlendi. BIST 100  endeksi, cuma günkü yüzde 0,21'lik değer kaybına karşın haftalık bazda yüzde 0,3  değer kazanarak yükselişini 4'üncü haftaya taşıdı ve 106.904 puanla Nisan  2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise geçen hafta  5,7492’ye yükselmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520  seviyesinde yatay seyrediyor.

    Bugün yurt içinde 3'üncü çeyrek GSYH ve imalat sanayi PMI verilerinin  takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200  seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. Analistler,  dolar/TL'de ise 5,7850'nin altında kalındığı sürece dar bant içindeki dalgalı  seyrin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

    Ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3.  çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentilerinin  ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

    10.00 Türkiye, 3. çeyrek GSYH

    10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

    11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

    12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

    12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

    17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

    18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi endeksi

    18.00 ABD, ekim ayı inşaat harcamaları

     

       

     

     

     

      Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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