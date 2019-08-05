Yurt içi üretici fiyat endeksi geriledi

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,99 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,34 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,43, imalat sanayi sektöründe %0,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %3,36, su temini sektöründe %0,67 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla düşüş %12,73 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, %3,30 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya %1,57, içecekler %1,52, kömür ve linyit %1,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti.