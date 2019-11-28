Yurtdışından büyük kaynak temini tamam

VakıfBank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurt dışından 3.5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti. VakıfBank’ın yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl dahil olmayan 12 yeni banka daha katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kredi tutarının yüzde 125 seviyesine yakın şekilde, fazladan talep geldiğine dikkati çekti. Yurt dışından, 239.5 milyon dolar ve 309.3 milyon euro olmak üzere toplam 580 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini aktaran Üstünsalih, Emirates NBD Capital’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank of Qatar ile paylaştığı sendikasyon kredisine, toplam 17 ülkeden 28 banka katıldığını bildirdi.



Yoğun talep



Kredinin maliyeti dolar dilimi için Libor yüzde 2.25 ve euro dilimi için Euribor yüzde 2.10 seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Üstünsalih, bu işlemin yoğun talep gördüğünü vurguladı. Sendikasyon kredisi yanında ayrıca proje teminatlı fonlama işlemi ile 3.5 yıl vadeli ilave 150 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin ettiklerini de belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Farklı bir yapı altında uzun vadeli yeni bir kaynak elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işlem, hem kaynak çeşitliliğimizin, hem de kaynaklarımızın vadesinin artırılması bakımından oldukça önemli.”