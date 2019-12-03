‘Yürüyüşümüz iyi ama koşmalıyız’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunmada iyi bir yürüyüşümüz var. Ancak bu yürüyüş, hedeflere yetmez, koşmak lazım” dedi. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nın ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen İsmail Demir, sektörün 2023 ihracat hedefi olan 10.2 milyar dolara yerli ve milli teknoloji ile ulaşabileceğini anlattı. Sektörün ‘tam bağımsız’ olmasının önemine vurgu yapan Demir, şöyle açıkladı:

“Tam bağımsızlıktan şunu anlıyoruz... Türkiye üç operasyon yaptı son yıllarda. Leopar tankları kullanamazsınız deniliyordu. Türkiye kimseye sormadan, kendi ürünleriyle bu operasyonları yaptı. Ambargolardan korkmadan yapabiliyor mu? Stratejik alanda yerlileşmek çok kritik. Savunmada iyi bir yürüyüşümüz var. Ancak bu yürüyüş, hedeflere yetmez, koşmak lazım.”

Savunma Akademi geliyor

Koşabilmek için ‘kas gücünü’ yerine koymak gerektiğini kaydeden Demir, “Yani insan kaynaklarına ağırlık vermek, stratejik sıralamayı yapmak gerekiyor” dedi. İnsan kaynakları konusuna önem verdiklerini kaydeden Demir şunları söyledi:

“Gençlere sıra dışı düşünmeyi öğretmek lazım. Aselsan Akademi var. Biz de Savunma Akademi adı altında bir yaklaşım oluşturalım dedik. Bu faaliyetleri organize eden, boşlukları dolduran bir yapılandırma istiyoruz. Hizmet içi eğitimler, Ar-Ge eğitimleri, yüksek lisans, doktora gibi eğitim görevleri üstlenilecek. Okullardan mezun olan çocukların hazırlık durumu çok iyi değil. Adaptasyon süreci geçirmeliler. Meslek yüksekokulları ile entegre olup sektöre nitelikli eleman yetiştirmek gerek. YÖK’ün alan belirlemesinde iletişim içindeyiz.”

‘Cepten gösterdik’

Türkiye’nin savunmadaki potansiyel pazarlarında batı hayranlığı olduğunu, bu algı karşısında kimi zaman ürünleri sadece anlatmanın yeterli olmadığını ifade eden Demir, “Bir ürün için masaya oturduğumuz bir heyete ürünün operasyon görüntüsünü gösterdik, müthiş etkili oldu. İnsanlar gördüklerine inanıyor. Bizim tesislerimizi gördüklerinde de ‘Sizi küçümsemişiz’ diyorlar” şeklinde konuştu.

Yerli motor 2028’de envanterde

İsmail Demir savunma gündemindeki sıcak konulara şöyle değindi:

F35: Ortak ülkesiyiz. Bizim açımızdan bu değişmedi. Bir yol bulunur mu diye oturup konuşacağız.

SU35: Birbirinin yerine geçecek uçaklar değiller. Karşı taraf öneri yaptı, inceliyoruz. Yarın alıyoruz diye bir şey söylemek mümkün değil. Çok prematüre bir halde.

Yerli motor: TR Motor şirketimiz var. Motorla ilgili kabiliyetler burada toplansın istiyoruz. Türkiye’nin tecrübesi çok az. Hayallerimiz büyük olsun ama hayalperest olmayalım. 2023’te motorumuz olacak diyemiyoruz. TSK envanterine 2028’de girer.

Yerli uçak: Yerli uçağımızın 2023’te hangardan çıkacak hale gelmesi, şu anda satılan mevcut motorlardan biri ile mümkün olacak.

S400: Yapılanları test diye lanse etmek abartı oldu. Bunlar, sistemi açıp kapatmak, kurulum sürecinin tabii adımları. Bu nisanda kullanılacaksa üzerinde çalışılması gerekiyor.

Patriot: Yeni teklif yok. İlk ihalemiz dört sistem içindi. İhtiyaç halinde dördün de üstünde olabilir.

Elektronik harpte derinleşelim

“Bazı konularda eski teknolojilerin arkasında koşuyoruz” diyen Demir, Türkiye’nin elektronik harp, yapay zeka, yazılım ve siber güvenlik alanında derinleşmesi, niş ürünler çıkarması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile iş yapmak isteyenlerin karşılarında uzun süre güvenebileceği bir yapı görmek istediğini kaydeden Demir:

“Biz de uzun vadede ayakları yere basan şirket ve ürünler çıkarmak istiyoruz. Lazerle, elektromanyetikle ilgili çok önemli çalışmalar var. Dünya ile atbaşı gideceğimiz alanlar bunlar. Siber güvenlik kümelenmesi projemiz var. 120’yi aşkın şirket şu anda küme içinde. Gelecekte en önemli savaş alanlarından biri, siber güvenlik olacak. Geri kalmamak lazım. Siber güvenliği yabancı kaynaklı kullanıyorsak önce evimizi düzenlemeliyiz. Başta kamu olmak üzere yerli ürünlere güvenmeliyiz.”