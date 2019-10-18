Zeytinyağı bol ama hileye dikkat

Türkiye bu sezon zeytinyağında önemli bir rekolte artışı yaşayacak. Yeni başlayan sezon hasatında geçen yıla göre yüzde 20’ye varan büyüme ile 225 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin ediliyor. Dünya piyasalarında daha kaliteli bir yağ ile rekabette olacak Türkiye’de markalaşma yolundaki zeytinyağında en önemli sorunlardan biri ise tağşiş. Gıdada hile yapanların büyük bir kısmı zeytinyağına el uzatıyor!



‘Dikkat edin’



Ayvalık’ta başlayan hasat sezonunda açıklamalarda bulunan Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen hafta açıkladığı gıdada taklit ve tağşiş listesinin büyük bir kısmını zeytinyağında yapılan hilelerin oluşturduğunu söyledi. Erol, “119 sayfalık listenin 32 sayfasında bitkisel yağlar var, bunların çoğu ise var. Yağdaki hilenin yüzde 40’ı ise zeytinyağında. Ürün değerli olunca hileye açık oluyor. Açık pazar olarak adlandırdığımız gıda izni olmayan, vergi vermeyen, sağlığı tehdit edenler tağşişe devam ediyor” dedi.



Gerekli izinleri almış ve kontrolden geçmiş zeytinyağlarının tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Erol, zeytinyağında hileye karşı alınabilecek üç öneri sundu. Erol, “Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Zeytinyağı bitkisel yağ değil bir meyvenin suyu, sıkı kalite kontrolleri yapılmalı, tüketici ise dikkatli olup yol kenarlarından ya da ‘bilmem ne amcanın çiftliği’ gibi internet sitelerinden alışveriş yapmamalı.”



‘153 milyon ağaç var’



Türkiye’de 153 milyon adet zeytin veren ağaç olduğu anlatan Erol, meyve veren ağaçların artmaya devam ettiğini söyledi. Erman Erol, “Meyve vermeyen ağaç sayısı ise 28 milyon. Yeni fidan dikimleri, zeytin ağacına yatırım devam ediyor. Ağaç sayısıyla Türkiye İspanya’dan sonra ikinci sırada ama üretimde 4 ya da 5. Verimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve doğru uygulamalar için yönlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Erol, geçen yıl ağaç başına 9.5 kilo olan verimin bu sezon yüzde 5 artışla 10 kilo olacağını dile getirdi.



Tüketim kişi başına 2 litre



Erman Erol, Türkiye’de kişi başı zeytinyağı tüketiminin diğer üretici ülkelere kıyasla oldukça geride olduğunu hatırlatırken, Avrupa’da kişi başı zeytinyağı tüketiminin ortalama 15 litre iken, Türkiye’de 2 litre seviyelerinde olduğunu söyledi. Erol, “Tüm çalışmalarımızın odak noktası ülkemizde zeytinyağı kültürünü geliştirmek ve tüketimini arttırmak” dedi.



Litre başına 1.2 euro vergi





Türkiye’nin ilk tescilli markalarından Komili’nin Türkiye’de zeytinyağında ölçümlenebilir perakende pazar payının yüzde 60’lara yükseldiğini belirten Erman Erol, ihracatın ise yüzde 10’luk payını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Katma değerli ihracatlarının oranının da yüksek olduğunu vurgulayan Erol, “Dökme olarak ABD, İspanya, İtalya’ya; ambalajlı olarak Uzak doğu, Arap ülkeleri ve Avrupa’ya satıyoruz. Ancak Avrupa, Türk zeytinyağı ithal eden ithalatçısından litre başına 1.26 euro’luk bir ek vergi alıyor. Devlet bir kısmını sübvanse etmeye çalışıyor ama bizim ürünümüz pahalı görünüyor” değerlendirmesini yaptı.



Naturel sızma ile riviera yağların farkı nedir?



Soğuk sıkım zeytinyağının 27 derecenin altında işlem görmesi gerekiyor.



Naturel sızma zeytinyağı olabilmeai için asit oranının 0.8 altında olması gerekiyor.



Asit oranı 2’ye kadar olanlar ise naturel birinci zeytinyağı.



Riviera zeytinyağı rafine ve naturel yağların belli oranda karışımı anlamına geliyor.