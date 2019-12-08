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    08.12.2019 - 09:10 |

    Zincir marketlere yeni kriter!

    Hükümet, mahalle esnafını rahatlatacak bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Önümüzdeki aylarda TBMM gündemine taşınması beklenen teklife göre, aynı cadde üzerinde onlarca market açılamayacak. Belli bir nüfus kriteri belirlenip o alanda belli sayıda market açılmasına izin verilecek.

    Zincir marketlere yeni kriter!

    Hükümet, küçük esnafı zincir marketlere karşı korumak ve yaşatmak için harekete geçti. AK Parti, AVM'lere çeki düzen verilmesine ilişkin hükümlerin de içinde yer alacağı kapsamlı bir yasa teklifi hazırlığı başlattı. Önümüzdeki aylarda TBMM gündemine taşınması beklenen yasa teklifi kapsamında perakende ticarete ilişkin önemli hükümler yer alacak. En önemli bölümler ise zincir mağazalar (marketler) ile rekabet edemediği için tek tek kapanmak zorunda kalan bakkallar ve küçük esnaf ile ilgili olacak.

    NÜFUSA GÖRE BELİRLENECEK

    Bakkal ve küçük esnafın korunması için üzerinde durulan formüle göre özellikle marketlerin açılması konusunda belli kriterler getirilecek. Küçük bir mahalle, bir cadde üzerinde farklı farklı zincirlerin market açması önlenecek. Bu konudaki ilk kriter nüfus olacak. Belli bir nüfus kriteri belirlenip o alanda belli sayıda market açılmasına izin verilecek.

    Örneğin, "Nüfusu 5 bin olan bir mahallede en fazla 5 zincir market açılabilir" denilecek. Bu kontenjan dolduğunda yeni marketler için izin verilmeyecek. İkinci kriter de, markete belli bir büyüklük şartı getirilmesi olacak. Mahalle bakkalı büyüklüğünde marketler açılamayacak.

    MARKET İLE REKABET

    Bakkalların ortak bir kooperatife dönüşmesine ilişkin de hükümlerin metinde yer alması bekleniyor. Yüzlerce bakkal bir araya gelecek ve toplu alım yapacak. Toplu alım olduğu için satıcı firmalar da fiyatları büyük marketler ile aynı düzeye çekecek. Bakkallar böylece daha ucuza ürün alıp satabileceği için marketler ile rekabet edebilecek.

    SABAH

     

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