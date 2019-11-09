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    HaberlerEkonomi HaberleriZiraat en sevilen banka seçildi
    09.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ziraat en sevilen banka seçildi

    Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi.

    Ziraat en sevilen banka seçildi

    Brand Week İstanbul 2019’da gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kırbaş şunları söyledi:

    “Bankamız geçtiğimiz 8 yılda verimli bir dönüşüm süreci geçirdi. Bu süreçte önceliğimiz hep müşteri memnuniyeti oldu. Müşterilerimize daha hızlı, daha güvenli, daha kolay, daha faydalı hizmet verebilmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki geldiğimiz bu nokta bizim için yeterli olmayacak. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Gücümüzü bu ülkenin değerleriyle harmanlayarak yarınlarımıza ışık tutmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bilançosu her zaman bankamızın bilançosundan önce geldi.”

    Güvenli ve hızlı

    Hızla dijitalleşen dünyada müşterilerine hayatlarını kolaylaştıran güvenli ve hızlı bankacılık ürünleri ve dijital hizmet kanalları sunduklarını belirten Kırbaş şöyle devam etti:

    “Hem kredi kartı hem de banka kartı özelliğini tek kartta birleştiren Bankkart markamız ile çok kısa sürede milyonlara ulaşmayı başardık. 155 yıl önce çıktığımız bu yolda ülkemize ve insanımıza katkı sağlamak için çalışıyoruz. Gönüllerinde ‘bir bankadan daha fazlası’ olduğumuzu bildiğimiz ve bizi üst üste 4 yıldır Lovemark yapan tüm gönüllere Ziraat Bankası olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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