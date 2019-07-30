Ziraat Katılım’dan 400 milyonluk ihraç

Ziraat Katılım’dan yapılan açıklamaya göre Ziraat Katılım 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 26 Temmuz’da gerçekleştirilen ihraçla 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin etti. 2019 yılbaşından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla Ziraat Katılım’ın temin ettiği fonlama miktarı 4,1 milyar TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti. Ziraat Katılım olarak 42. kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Karakütük şunları kaydetti:

“Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir.”

Karakütük, Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkesiyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.