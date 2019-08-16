‘Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç ile 98 gün vadeli 650 milyon lira fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım, 2019 başından bugüne kadar 12 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4.7 milyar lira fonlama temin etti. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, “Ziraat Katılım olarak bugün 43. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin edilen fonlama tutarı 9.6 milyar lira olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 650 milyon liralık kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.