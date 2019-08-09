Ziraat, Rus milli kartÄ± ile anlaÅŸtÄ±

Ziraat BankasÄ±â€™ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, banka, TROY, VISA,Â Mastercard ve UnionPayâ€™den sonra MIR logolu kartlarÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ de saÄŸlayarakÂglobal banka vizyonuna yÃ¶nelik bir adÄ±m daha attÄ±.

Ziraat BankasÄ± ile Rusya Milli KartlÄ± Ã–deme KuruluÅŸu arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ile MIR kart kullanÄ±cÄ±larÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n 7 bini aÅŸkÄ±n ATMâ€™sinden nakit ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, 500 bine yakÄ±n Bankkart Ã¼ye iÅŸ yerinde kartlarÄ±nÄ± kullanabilecek.

SÃ¶z konusu iÅŸ birliÄŸi ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki tarihi geÃ§miÅŸi olan iliÅŸkilerin ticaret ve finans alanÄ±nda da derinleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlanmasÄ±, Ã¶zellikle turizm alanÄ±nda TÃ¼rkiye iÃ§in katma deÄŸer yaratÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.