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    HaberlerEkonomiZiraat, Rus milli kartÄ± ile anlaÅŸtÄ±
    09.08.2019 - 08:40| EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°

    Ziraat, Rus milli kartÄ± ile anlaÅŸtÄ±

    Ziraat BankasÄ± ile Rusya Milli KartlÄ± Ã–deme KuruluÅŸu (NSPK-National Payment Card System Joint Stock Company) arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda, Rusyaâ€™nÄ±n milli kart markasÄ± MIR, Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n ATM ve Ã¼ye iÅŸ yeri aÄŸÄ±nda kullanÄ±labilecek.

    Ziraat, Rus milli kartÄ± ile anlaÅŸtÄ±

    Ziraat BankasÄ±â€™ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, banka, TROY, VISA,Â  Mastercard ve UnionPayâ€™den sonra MIR logolu kartlarÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ de saÄŸlayarakÂglobal banka vizyonuna yÃ¶nelik bir adÄ±m daha attÄ±.

    Ziraat BankasÄ± ile Rusya Milli KartlÄ± Ã–deme KuruluÅŸu arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ile MIR kart kullanÄ±cÄ±larÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n 7 bini aÅŸkÄ±n ATMâ€™sinden nakit ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, 500 bine yakÄ±n Bankkart Ã¼ye iÅŸ yerinde kartlarÄ±nÄ± kullanabilecek.

    SÃ¶z konusu iÅŸ birliÄŸi ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki tarihi geÃ§miÅŸi olan iliÅŸkilerin ticaret ve finans alanÄ±nda da derinleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlanmasÄ±, Ã¶zellikle turizm alanÄ±nda TÃ¼rkiye iÃ§in katma deÄŸer yaratÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    ParalarÄ± eksik yatan iÅŸçiler intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±!Erzurumâ€™da 750 kiÅŸilik yurt inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir grup iÅŸçi paralarÄ± eksik yatÄ±nca intihar etmeye kalktÄ±. Ä°ntihar etmek isteyen iÅŸçilerin arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ise polis güçlükle kontrol altÄ±na aldÄ±.
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