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    04.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ziraat’e iki ödül

    Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019’da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemiyle ve Global Banking & Finance Awards 2019’da en iyi dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifiyle iki ödül kazandı.

    Ziraat’e iki ödül

    Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen, “Financial Innovation Awards 2019” (Finansal Yenilik Ödülleri 2019) ödül töreninde Ziraat Bankası “müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren” sistemiyle ödül aldı.

    Hatasız tasarım

    Ziraat Bankası’nın aldığı ödüle dair açıklamalarda bulunan Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, “Tüm kuruluşlar müşteri/çalışan şikayetlerini dikkate alarak üretim yapmaya çalışır. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem; ürünün yaygınlaştırılmasından önceki başlangıç aşamalarında bile geri bildirim alınmasına olanak sağlayarak, mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Ürünün yaygınlaştırılmasından sonraki aşamalarda da alınan geri bildirimler ile sürekli değişen ihtiyaçlara göre ürün kendini revize edebiliyor. Bu haliyle sistem sürekli kendi kendini geliştiriyor” dedi.

    Ziraat Bankası ayrıca, “Global Banking & Finance Awards 2019” ödüllerinde en iyi “dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi” dalında özel ödül aldı.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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