Ziraat’e iki ödül

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen, “Financial Innovation Awards 2019” (Finansal Yenilik Ödülleri 2019) ödül töreninde Ziraat Bankası “müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren” sistemiyle ödül aldı.



Hatasız tasarım



Ziraat Bankası’nın aldığı ödüle dair açıklamalarda bulunan Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, “Tüm kuruluşlar müşteri/çalışan şikayetlerini dikkate alarak üretim yapmaya çalışır. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem; ürünün yaygınlaştırılmasından önceki başlangıç aşamalarında bile geri bildirim alınmasına olanak sağlayarak, mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Ürünün yaygınlaştırılmasından sonraki aşamalarda da alınan geri bildirimler ile sürekli değişen ihtiyaçlara göre ürün kendini revize edebiliyor. Bu haliyle sistem sürekli kendi kendini geliştiriyor” dedi.



Ziraat Bankası ayrıca, “Global Banking & Finance Awards 2019” ödüllerinde en iyi “dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi” dalında özel ödül aldı.