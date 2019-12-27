Ziraat’te vergi kolay

Ziraat Bankası, vergi ödemelerinin kolay yapılabilmesi için 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor. Ziraat Bankası açıklamasına göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatlarının yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay, hatasız ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası, tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını kullanıma sunuyor.



Hızlı ve güvenli



Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin şube, ATM, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) ile hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



“Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, vergi tahakkuk numarası veya tahakkuk fişinde bulunan barkod bilgisi ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek.

Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilecek. Ayrıca Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkanı bulunmakta.”



Barkod okuma teknolojisi



Ziraat Bankası’nın tanıttığı uygulamalardan biri, barkod okuma teknolojisi... Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor.









Mükellefler bağlı olunan vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları “Vergi Tahakkuk Fişi”nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden kolayca tamamlanabiliyor.



SMS ile ödeme



Yeni yılla birlikte talep eden Ziraat Bankası müşterisi mükellefler için SMS talimatı ile vergi ödeme imkanı da bulunuyor. SMS ile vergi tahsilatını tercih eden mükellefler, 7 gün 24 saat tek bir SMS ile vergi ödeme işlemlerini yapabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Ziraat Bankası müşterilerinin “VERGI” boşluk “Tahakkuk numarası” şeklindeki mesajlarını 4757’e SMS ile göndermesi gerekiyor.



Otomatik talimat



Vergilerini şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil üzerinden düzenli ödeyen mükellefler artık ödemelerini takip etmek zorunda kalmayacak. Gecikmeye düşme kaygısı da son bulacak. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için müşteriler otomatik ödeme talimatı verme imkanına kavuşacak. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.



Tümü görülebilecek



Hizmete sunulan yeni yöntemle mükelleflerin tüm vergi borçlarını bir arada görebilmesi sağlandı. Bu şekilde mükelleflerin hatalı veya eksik vergi ödeme gibi sorunları tamamen ortadan kalkacak.



Ayrıca, müşteriler Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı’ndan sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.



Toplu tahsilat için inovasyon



Firmaların kullanımı için geliştirilen Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması ile toplu vergi tahsilat girişi yapılması gibi birçok işlem için doğrudan Ziraat Bankası’na talimat gönderilebilecek. OPİ uygulaması, Ziraat Bankası tarafından yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemleri olan müşteriler için geliştirildi.



OPİ uygulaması ile müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandırabilecek, ayrıca işlem durumunu anlık izleyebilecek ve dilerlerse diğer banka hesaplarını da uygulamaya entegre edebilecek.