07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ziraat’ten dev kaynak yetkisi
Ziraat Bankası yurt içinde toplamda 22.5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK),Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraçları ile yurt dışında toplamda 5.5 milyar dolara kadar borçlanma aracı/VTMK/İTMK ihraçları için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Ziraat Bankası borçlanma kararları ile ilgili önceki akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na dört açıklama yaptı. Buna göre banka yurt içinde, farklı vadelerde TL cinsi toplamda 17.5 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verirken, yine yurtiçinde 5 milyar TL tutara kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK)/İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçları için de karar aldı. Banka ayrıca yurt dışında toplamda azami 4 milyar dolara kadar borçlanma araçları ihracı ile yine yurt dışında 1.5 milyar dolara kadar VTMK/İTMK ihraçları için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.