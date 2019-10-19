Zirvede ‘veriler konuşacak’

Başta veri olmak üzere yapay zekâ ve robotik temelinde yeni nesil tüm teknolojiler Türkiye ve dünyadan önemli konuşmacıların katılımıyla masaya yatırılacak.



20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan zirvede Hitachi, Cisco, Software AG, Turkcell, Google, Suse ve Netaş gibi Türkiye’nin ve dünyanın teknoloji devleri yer alacak. Veriyi değere dönüştürecek yeni nesil teknolojileri ve iş dünyasına yansımalarını kapsayan 18 farklı başlık, 5 ayrı salonda tartışılacak.

2000 yılından bu yana iş dünyasının teknolojiyle dönüşen geleceğine ışık tutan Bilişim Zirvesi yeni çağın petrolü olarak kabul edilen veriyi temel alarak yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, mobilite, 5G, güvenlik, açık kaynak, büyük veri, bulut, kurumsal iş uygulamaları gibi yenilikçi teknolojileri iş dünyası açısından ele alıyor.