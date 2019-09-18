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18.09.2019 - 15:12 | | DHA

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Kale Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında S.K. (60), M.K. (35), U.Ö. (36) ve S.S.'yi (38), kaçak kazı yaparken yakaladı. Zanlıların yanında 2 dedektör, 3 kazma, 2 çapa ve 1 kürek ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

 

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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