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17.11.2019 - 17:04 |

Dipsiz Göl nerede? Hangi ile bağlı...

Türkiye define için kurutulan Dipsiz Gölü konuşuyor. 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için ise çalışmalar başladı. Peki, Dipsiz Göl nerede?

Dipsiz Göl nerede? Hangi ile bağlı...

 

Manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki 12 bin yıllık Dipsiz Göl artık yok. Göl, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesin nedeniyle kurutuldu. Türkiye'nin konuştuğu Dipsiz Göl için seferberlik başlarken eski haline döndürülmeye çalışılacak.

Dipsiz Göl nerede Hangi ile bağlı...

DİPSİZ GÖL NEREDE?

Dipsiz Göl, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunuyor.

    17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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