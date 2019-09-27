Facebook paylaşımlarında yeni dönem başladı!

Instagram'da test edilen yeni beğeni özelliği ile birlikte, artık diğer kullanıcılar bizim paylaştığımız içeriklerin kaç beğeni aldığını göremeyecekler.

Facebook bu yeni özellik sayesinde, beğeni sayısının yerine paylaşılan içeriklerin ön plana çıkmasını sağlayacak. Bu yeni özellik 27 Eylül tarihinde Avustralya'da denenmeye başlandı.

Bu özellik temmuz ayı itibariyle Instagram'da, Avustralya, Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde test edilmeye başlanmıştı.