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    HaberlerSosyalmedyaFacebook paylaşımlarında yeni dönem başladı!
    27.09.2019 - 11:27 |

    Facebook paylaşımlarında yeni dönem başladı!

    WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook, şimdi yeni bir döneme geçiyor. Uzun zamandır Instagram'da da test edilen beğeni kısmına gelen yeni özellik, Facebook tarafında 27 Eylül tarihi ile da test edilmeye başlandı.

    Facebook paylaşımlarında yeni dönem başladı!

    Instagram'da test edilen yeni beğeni özelliği ile birlikte, artık diğer kullanıcılar bizim paylaştığımız içeriklerin kaç beğeni aldığını göremeyecekler.

    Facebook bu yeni özellik sayesinde, beğeni sayısının yerine paylaşılan içeriklerin ön plana çıkmasını sağlayacak. Bu yeni özellik 27 Eylül tarihinde Avustralya'da denenmeye başlandı.

    Bu özellik temmuz ayı itibariyle Instagram'da, Avustralya, Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya ve Japonya gibi ülkelerde test edilmeye başlanmıştı.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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