Facebook'tan Tinder'a rakip!

Facebook arkadaşlık servisi geliştirdiğini yaklaşık bir sene önce duyurmuştu. Fakat bugüne kadar uygulama ile ilgili pek fazla detay görmemiştik. Bugün Facebook, Tinder'a benzeyen Dating isimli uygulamasını yayınladı.

Facebook Dating, Amerika başta olmak üzere toplamda 20 ülkede kullanıma sunuldu. Güney Amerika ve Asya kıtasında da aktif hale getirilen uygulama, Avrupa'da 2020'de yayınlanacak.

Dating uygulamasında dikkat çeken iki farklı özellik bulunuyor. Bu özelliklerde ilki, Instagram ve Facebook profilinizi uygulamaya ekleyebilmek, ikincisi ise Secret Crush yani 'gizli çarpışma' isimli özellik. Secret Crush sayesinde hoşlandığınız kişileri özel listenize ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya hikaye ve fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz.

Facebook bu uygulamada, eşleşmeleri en güvenli şekilde yaparak, kullanıcıları olası kötülüklerden korumayı amaçlıyor. Bu sebeple eşleştiğiniz kişiyle yapacağınız buluşmaların yerini güvendiğiniz kişilerle paylaşma imkanı da sunuyor.