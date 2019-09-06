BİST98.987 -1,29EURO6,330,63USD5,730,71ALTIN280,190,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerSosyalmedyaFacebook'tan Tinder'a rakip!
    06.09.2019 - 10:38

    Facebook'tan Tinder'a rakip!

    Günümüz teknoloji çağında tanışmalar, yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler sosyal medya üzerinden gerçekleşmeye başladı. Hatta bunlar için birbirinden farklı tonlarca uygulama mevcut. Bu uygulamaların arasında öne çıkan Facebook, rakibi Tinder'a benzer bir uygulamayı kullanıma sundu.

    Facebook'tan Tinder'a rakip!

    Facebook arkadaşlık servisi geliştirdiğini yaklaşık bir sene önce duyurmuştu. Fakat bugüne kadar uygulama ile ilgili pek fazla detay görmemiştik. Bugün Facebook, Tinder'a benzeyen Dating isimli uygulamasını yayınladı.

    Facebook Dating, Amerika başta olmak üzere toplamda 20 ülkede kullanıma sunuldu. Güney Amerika ve Asya kıtasında da aktif hale getirilen uygulama, Avrupa'da 2020'de yayınlanacak.

    Dating uygulamasında dikkat çeken iki farklı özellik bulunuyor. Bu özelliklerde ilki, Instagram ve Facebook profilinizi uygulamaya ekleyebilmek, ikincisi ise Secret Crush yani 'gizli çarpışma' isimli özellik. Secret Crush sayesinde hoşlandığınız kişileri özel listenize ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya hikaye ve fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz.

    Facebook bu uygulamada, eşleşmeleri en güvenli şekilde yaparak, kullanıcıları olası kötülüklerden korumayı amaçlıyor. Bu sebeple eşleştiğiniz kişiyle yapacağınız buluşmaların yerini güvendiğiniz kişilerle paylaşma imkanı da sunuyor.

      6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü

      Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü

      Canan Karatay'dan okul önerileri

      Canan Karatay'dan okul önerileri

      DGS ek tercihler için tarih belli oldu mu? DGS ek tercihleri ne zaman alınır?

      DGS ek tercihler için tarih belli oldu mu? DGS ek tercihleri ne zaman alınır?

      Darbe sanığı astsubay itiraflarını "kurgu" diyerek reddetti

      Darbe sanığı astsubay itiraflarını "kurgu" diyerek reddetti

      Sıradaki Haber