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24.08.2019 - 09:31

Fırat Kalkanı Harekatı 3. yılında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden geçen 3 yılda, bölgedeki siviller, güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla bakıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı 3. yılında
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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