Galeri

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGaleriKahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
28.10.2019 - 14:28 | | DHA

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, dün gece Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Ömer Ş. yönetimindeki 46 HB 737 plakalı otomobil ile Burak K.'nin kullandığı 46 FZ 861 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücülerden Ömer Ş.'nin yara almadan atlattığı kazada araçlarda bulunan Burak K., Fatma S., Melis A., Ebrar A., Ahmet A. ve Necdet B. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PTT bugün hizmet veriyor mu? PTT 29 Ekim'de açık olacak mı?

PTT bugün hizmet veriyor mu? PTT 29 Ekim'de açık olacak mı?

Bugün TV'de hangi diziler var? İşte yayın akışları

Bugün TV'de hangi diziler var? İşte yayın akışları

Sabancı Holding’den 29 Ekim filmi: 81 kelime ile 81 ili anlattılar

Sabancı Holding’den 29 Ekim filmi: 81 kelime ile 81 ili anlattılar

İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı

İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı

Sıradaki Haber