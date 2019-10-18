Lüksemburglu Azelis, Ekin Kimya’yı aldı

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ&Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işlemi Rekabet Kurumu onayı ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle tamamlanacak.



Ekin Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Aktaş, “Dünyanın lider özel kimyasal tedarikçilerinden Azelis’in ülkemize ve markamıza duyduğu ilgi ve güven gurur verici” dedi.

ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, “Ekin Kimya işlemi ile ülkemizin güçlü iç pazar dinamiklerinin ve bölgedeki rolünün uluslararası oyuncular açısından ne kadar cezbedici olduğunu bir kez daha gördük” diye konuştu.