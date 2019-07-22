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22.07.2019 - 13:02| AA

PKK’ya ağır pençe!

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen, aralarında  Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatının da bulunduğu mühimmat imha edildi.

PKK’ya ağır pençe!
PKK’ya ağır pençe!
PKK’ya ağır pençe!
PKK’ya ağır pençe!
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde  devam eden Pençe-2 Harekatı  kapsamında komandolar tarafından 11 sığınak bulundu.

Çoğu ATAK taaruz helikopterleri tarafından vurularak imha edilen  sığınakların birinde ele geçirilen Doçka uçaksavar silahı, Doçka uçaksavar silahı  namlusu, Doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 Doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve  kutusu,  4 silah sehpası ve patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam  malzemesi imha edildi.

Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ ele geçirilen bir  teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş, 120 Doçka  uçaksavar mühimmatı (14,5 'luk), 300 Doçka uçaksavar mühimmatı (12,7'lik) 2 bin  500 BKC makineli tüfek mühimmatı ve bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı bulundu.

 

 

 

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