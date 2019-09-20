PlayStation 5 ile ilgili yeni gelişme!

İddialar, daha önce Nintendo Switch Lite haberi ile gündeme gelen Japon gazeteci Zenji Nishikawa tarafından ortaya atıldı.

İçinde bulunduğumuz konsol jenarasyonunda olduğu gibi PlayStation 5 çıktığı zamanda da, Pro ve standart olmak üzere iki farklı model ile birlikte gelebilir.

Konuyla ilgili olarak Sony şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde detaylar gelecektir.

PlayStation 5, şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ışığında üçüncü nesil AMD Ryzen mimarili işlemciye ve NVIDIA tarafındaki RTX 2070'e eş bir performans gösteren ekran kartına sahip olacak. Bu sayede ışın izleme teknolojisini de yanında getirecek.