Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2019/7 tercihleri nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce alımı yapılacağı duyurulan 17 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu kapsamında adaylar tercihlerini 13-19 Aralık tarihleri arasında yapacak. Tercih kılavuzunda yer alan öğrenim derecesi ve nitelik kodları dikkate alınarak yapılacak olan başvurular ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak olan KPSS 2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak olan başvurular 13-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih yaparken resmi site üzerinde yer alan tercih kılavuzundaki nitelik kodlarını dikkate alarak başvuru işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!

KPSS-2019/7: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2019/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ