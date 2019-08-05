"Ulaşım, Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak"

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı, Flycam ve Pilot Event Genel Müdürü Mehmet Öztekin, drone'lerin spor faaliyetleri, sinematik çekimler, fotoğraf çekimleri ve arazi ilaçlamada kullanılabildiğini belirterek, "Yakın gelecekte drone'ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak." dedi.

Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Flycam olarak 2000 yılından beri insansız hava araçlarında hava çekimleri hizmeti sunduklarını ifade ederek, 12 yıldır kendi atölyesinde yaptığı cihazlarla hizmet verdiğini, tamamıyla yerli olmasa da sektörde yüzde 80 oranında yerliliğe ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Drone Şampiyonası'nı organize ettiklerini hatırlatan Öztekin, yarışmada birinci ve ikinci olanların Dünya Drone Şampiyonası'na katılacağını bildirdi. Öztekin, "Dünya Drone Şampiyonası'nın ilkini 2018 Teknofest'te gerçekleştirdik. 27 ülkeden 64 sporcu katıldı. Bu sene ise 32 ülkeden 64 sporcu davet ediyoruz. Bazı ülkelerden 300-400 sporcu yarışmaya katılmak istiyor." diye konuştu.

"Robotik akıllı sistemler sayesinde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz"

Mehmet Öztekin, drone'lerin motorları hariç her şeyini üretebildiklerini belirterek, drone teknolojisinin çok amaçlı kullanılabileceğini söyledi. Öztekin, şunları kaydetti:

"Artık dünya robotlaşma üzerine ilerliyor. Drone'leri spor faaliyetlerinde, sinematik çekimlerde, fotoğraf çekimlerinde ve arazi ilaçlamada kullanabiliyorsunuz. Faydalı yükler taşıyabiliyorsunuz. Yakın dönemde çeşitli firmalar kargo yükleri taşıyabilmek için yarış içerisindeler. İnanıyorum ki yakın zamanda organlar da taşınabilecek. Yakın gelecekte drone'ler insan da taşıyabilecek. İnsanların ulaşımları Jetgiller'deki gibi drone'ler ile yapılacak. Şu anda 187 civarında firma deneme aşamasında. Demo cihazlarını sergiliyor. Uzak Doğu'da bir firma ülkesinin bakanını uçurdu. Bunu, otomatik ve akıllı bir sistem üretecek. Bu sistemin havada birtakım yolları olacak. Robotik akıllı sistemler sayesinde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz."

Ülkelerin milli teknolojiler geliştirmesinin başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için önemli bir etken olduğunu vurgulayan Öztekin, Teknofest gibi yarışmaların öğrencilere "Evet, biz bunu da başarabiliyoruz" dedirttiğini söyledi.

Öztekin, "Geçen sene Teknofest'te hiç ummadığım öğrencilerin başarılı olduğunu gördüm. Yapılmış teknolojilerin milli olduğunu gördüm. Bu ilerisi için de umut verici. Çok daha farklı teknolojilerin bizim insanımız tarafından geliştirilecek olması çok önemli bir şey." diye konuştu.

Drone yarışları sayesinde İngilizce öğrendi

Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Kervancı da geçmişte drone uçuracak alan bulamazken yaptıkları girişimler sonrası Türkiye Drone Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Teknofest'te Dünya Drone Şampiyonası'nı yapacaklarını belirten Kervancı, "Gençlere tavsiyem, aklınızda bir fikir varsa ve bunu yapabilecek kişinin siz olduğuna inanıyorsanız yola çıkın. Çünkü çıktığınız zaman emin olun ki bitireceksiniz." diye konuştu.

Drone yarışmalarının sadece bir hobi olmadığına, bunun yanında diğer yeteneklerin gelişmesine de katkı sağladığına işaret eden Kervancı, şunları kaydetti:

"Drone yarışlarında sadece bir hobiye sahip olmuyorsunuz. Bizim cihazlarımızda birçok aşama var. Mesela elektronik ve yazılım var. Bunların da yanında İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Batu diye bir arkadaşımız var, 9 yaşında başladı, şu anda 11 yaşında. Batu, elektroniği ve lehim yapmasını biliyor. Bunun yanında Batu, dünya çapında bir spor yaptığı için İngilizce öğrenmek zorundaydı ve öğrendi. Aslında biz 9 yaşında bir çocuğu, 20 yaşında karşılaşabileceği şeylerle bir an önce karşılaştırmış olduk. Batu, 16'sına geldiği zaman THY'nin önemli bir mensubu olmak için en büyük adaylardan biri... Biz bugün belki 5 tane Batu çıkarabildik. Ama biz 100 Batu çıkarabilirsek belki de ülkemizin havacılık sektörünü besleyebiliriz."