Uykuluk nedir, nasıl yapılır? Uykuluk hayvanın neresinden yapılır?

Uykuluk kuzu ve danadan elde edilen bir sakatat türü olarak bilinmektedir. Ancak ciğer, böbrek, dalak gibi bir organ değil salgı bezidir. Uykuluk sütten kesilmemiş kuzu ve danalardan elde edilir. Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bulunan Uykuluk İstanbul'da Sütlüce semti ile bağdaşmış bir yemek olarak bilinmektedir. Özellikle akşam saatlerinde buruna gelen kebap kokusunun sebebi uykuluktur. Uykuluğun birden fazla çeşidi vardır

Uykuluk hayvanın vücudundan çıkarıldığında ince bir zarla kaplıdır ve yağ dokusuna benzer bir yumuşaklıktadır. Uykuluğun üzerindeki zarı pişirmeden önce ya da pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz. Uykuluk şişte, ızgarada ya da tavada pişirilebilir ve çok lezzetli olur.

İyi pişmiş bir uykuluğun dışı karamelize olmalı ve kıtır kıtır bir kıvama kavuşmalıdır. Ancak bu şekilde pişen uykuluğun içinin de yumuşaklığını ve nemini kaybetmemesi gerekir. Pişirdiğiniz uykuluğu kekik ve pul biber eşliğinde servis edebilirsiniz.

Tavada uykuluk nasıl pişirilir?

Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alın ve tavayı iyice kızdırın. Kuşbaşı doğradığınız uykulukları tavaya ekleyip suyunu salana kadar kavurun. Üzerine ince ince doğradığınız yeşil biberleri de ilave edin. Rengi esmerleşip dış yüzeyi çıtır çıtır olunca tuz ilave edin. Biraz daha kızartıp tavadan alın. Uykuluğunuz hazır!