11.11.2019 - 21:49 |
15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 10 bin liralık soru gündem oldu. Peki “15. Yüzyılda Osmanlı Devleti” adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?
Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 10 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...
SORU
“15. Yüzyılda Osmanlı Devleti” adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?
CEVAPLAR
a) Lale Devri
b) Fetret Devri
c) Köprülüler Devri
d) Tanzimat Devri
DOĞRU CEVAP: B- Fetret Devri
Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesiMuş ve kırsalında sürdürülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lılara ait 17 adet sığınak ve içerisinde 250 kilogram amonyum nitratın yer aldığı bir adet depo ile toprağa gömülü 23 bidon bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınaklarda rüzgar ölçme cihazı bulunması dikkat çekti.