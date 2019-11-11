15. Yüzyılda Osmanlı Devleti adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 10 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...



SORU



“15. Yüzyılda Osmanlı Devleti” adlı bir kitabın konu başlıklarından biri hangisi olabilir?



CEVAPLAR



a) Lale Devri

b) Fetret Devri

c) Köprülüler Devri

d) Tanzimat Devri



DOĞRU CEVAP: B- Fetret Devri