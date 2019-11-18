Hangisi Sandro Botticelli'nin en ünlü eserlerindendir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu. İşte ayrıntılar...



Hangisi Sandro Botticelli'nin en ünlü eserlerindendir?



A- İnci Küpeli Kız



B- Atina Okulu



C- Son Akşam yemeği



D- Venüs'ün doğuşu



CEVAP: Venüs'ün doğuşu