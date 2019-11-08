%120'ye ulaştı! Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılınır? Bağış ücreti ne kadar?
Geleceğe Nefes Ol kampanyası devam ediyor. Ülkemizin geleceğine yönelik yapılan kampanya oldukça ilgi görüyor. Her şehirden katılım oranlarının yükseldiği Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılınır? Bağış ücreti ne kadar oluyor? İşte Geleceğe Nefes Ol kampanyası hakkında merak edilenler...
Geleceğe Nefes Ol kampanyasındaki 8 Kasım 2019 Cuma günü katılım durumu, %120 oldu. Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon fidan ekilecek. gelecegenefes.com sitesi üzerinden paylaşılan katılım durumu günden güne artıyor. 8 Kasım 2019 Cuma günü ilk 5'e giren şehirler Manisa, Isparta, Bingöl, Tunceli, Edirne oldu. Peki Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılmak isteyenler ne yapmalı? İşte detaylar...
GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?
Kampanyaya katılmak için, 'gelecenefes.com' sitesine girerek, fidan bağışı butonu üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Bir fidan ücreti 10 TL'dir.
KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?
Geleceğe Nefes Ol kampanyası 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11:11'de 11 milyon dikilerek başlayacak ve o gün kampanya sona erecek.
FİDANLAR NEREYE DİKİLECEK?
Geleceğe Nefes Ol kampanyasında dikim törenlerine aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.