MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı
ABONE OL
25.12.2019 - 16:24 | | milliyet.com.tr

‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atılması sonrası velilerden teşekkür mesajı geldi.

‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

Doğa Koleji Ataşehir 2 kampüsünde birlik ve beraberlik mesajı veren veliler açtıkları pankartla öğretmenler, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür etti.

Veliler mesajında, "Sevgili öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve kıymetli çalışanlarımız; emekleriniz, fedakarlığınız ve sabrınız için sonsuz teşekkür ederiz. Biz kocaman bir aileyiz... Sizi çok seviyoruz" denildi.

DOĞA KOLEJİ KRİZİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Okulun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı kampuslarındaki öğretmenler ayladır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 Aralık’ta derslere girmeyerek eylem yapmıştı. Öğrenci velileri de öğretmenlere destek vererek, yetkililerin olaylara müdahale etmesini istemişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunduğu, kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunların, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşandığı belirtilmişti. Son gelişmeler de ise Doğa Koleji İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atılmıştı.

Okul çeteleri kan döküyor! Emniyetten çarpıcı çete raporuPolis Dergisi'nde yayınlanan rapor okul çetelerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, çete raporu ve çeteleri önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir biyografisi

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir biyografisi

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber