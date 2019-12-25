‪Doğa Koleji velilerinden teşekkür pankartı

Doğa Koleji Ataşehir 2 kampüsünde birlik ve beraberlik mesajı veren veliler açtıkları pankartla öğretmenler, yöneticiler ve çalışanlara teşekkür etti.

Veliler mesajında, "Sevgili öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve kıymetli çalışanlarımız; emekleriniz, fedakarlığınız ve sabrınız için sonsuz teşekkür ederiz. Biz kocaman bir aileyiz... Sizi çok seviyoruz" denildi.

DOĞA KOLEJİ KRİZİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Okulun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı kampuslarındaki öğretmenler ayladır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 Aralık’ta derslere girmeyerek eylem yapmıştı. Öğrenci velileri de öğretmenlere destek vererek, yetkililerin olaylara müdahale etmesini istemişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunduğu, kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunların, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşandığı belirtilmişti. Son gelişmeler de ise Doğa Koleji İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atılmıştı.