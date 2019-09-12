12.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
!f İstanbul yarın başlıyor
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, yarın İstanbul’da başlıyor.
!f Galalar, !f Efsaneler, !f Çocuk, !f Belgeseller gibi birçok farklı seçki sunacak festival, 19 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de sinemaseverler ile buluşacak. !f Galalar’ın bu yılki seçkisinde Jim Jarmusch, Roy Andersson ve Joanna Hogg gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri bulunuyor. Roy Andersson’un zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için yaptıklarını anlatan son filmi “The Dead Don’t Die” merakla beklenen filmler arasında yer alıyor.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.