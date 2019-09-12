!f İstanbul yarın başlıyor

!f Galalar, !f Efsaneler, !f Çocuk, !f Belgeseller gibi birçok farklı seçki sunacak festival, 19 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında Ankara ve İzmir’de sinemaseverler ile buluşacak. !f Galalar’ın bu yılki seçkisinde Jim Jarmusch, Roy Andersson ve Joanna Hogg gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri bulunuyor. Roy Andersson’un zombi saldırısına uğrayan kasabalıların hayatta kalmak için yaptıklarını anlatan son filmi “The Dead Don’t Die” merakla beklenen filmler arasında yer alıyor.



