!f İstanbul’un kazananı ‘Saf’

Törende Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinin kazananlarına ödülleri Ezel Akay, Damla Sönmez, Tahsin Atakuru, Erdoğan Mitrani, Barış Saydam, Deniz Eyüboğlu, Fırat Ataç, Ayçe Kartal, Ben Gilbert, Asja Krsmanovic, Berfin Demirat ve Elif Buse Günay tarafından takdim edildi. Farklı coğrafyalarda doğan ilk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f kategorisinde “Song Without a Name” filmiyle yönetmen Melina Leon ödüle layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise “Fugue” adlı filmiyle yönetmen Agnieszka Smocyznska’ın oldu.

Başkanlığını ünlü yönetmen Ezel Akay’ın yaptığı !f Ulusal jürisi, yönetmenliğini Ali Vatansever’in yaptığı ve gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu eden “Saf” filmini En İyi Film seçti. !f Ulusal Jüri Özel Ödülü ise yönetmen Serhat Karaaslan, ilk uzun metraj deneyimi olan “Görülmüştür” filmine verildi. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyileri ise En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi kategorisinde “Ronaldo” adlı filmiyle yönetmen Recep Bozgöz, En İyi Ulusal Kısa Film kategorisinde “Barê Giran/Ağır Yük” ile yönetmen Yılmaz Özdil oldu. Türkiye’den Kısalar Jüri Özel Ödülü ise “Tapınak Şövalyeleri” yönetmen Arda Ekşigil’e gitti.