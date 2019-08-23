Çocuklar, gençler ve yetişkinler için hem öğretici hem de eğlenceli atölyelerin, söyleşilerin, sergilerin, konserlerin, yaz sinemasının, masalların, tasarım pazarının olduğu panayır 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kınalıada’da Hrant Dink Çocuk Parkı arkasındaki bahçede yapılacak.

“Yazlıkçısı-kışlıkçısı, adalısı-adalı olmayanı, yerlisi-yabancısı ayrım yapmaksızın herkesi hayatı #birlikte güzelleştirmeye davet ediyoruz. Haydi gelin çünkü #HayatBirlikteGüzel!” diyen Empati Derneği, tüm etkinliklerin ücretsiz yapılacağını da duyurdu.