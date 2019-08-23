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23.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

#HayatBirlikteGüzel

Empati Derneği, Adalar’da sadece yazın değil kışın da bir yaşam olduğunu hatırlatarak “Hayat Birlikte Güzel” başlıklı bir panayır düzenliyor.

#HayatBirlikteGüzel

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için hem öğretici hem de eğlenceli atölyelerin, söyleşilerin, sergilerin, konserlerin, yaz sinemasının, masalların, tasarım pazarının olduğu panayır 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kınalıada’da Hrant Dink Çocuk Parkı arkasındaki bahçede yapılacak.

“Yazlıkçısı-kışlıkçısı, adalısı-adalı olmayanı, yerlisi-yabancısı ayrım yapmaksızın herkesi hayatı #birlikte güzelleştirmeye davet ediyoruz. Haydi gelin çünkü #HayatBirlikteGüzel!” diyen Empati Derneği, tüm etkinliklerin ücretsiz yapılacağını da duyurdu.

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
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