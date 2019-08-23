23.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
#HayatBirlikteGüzel
Empati Derneği, Adalar’da sadece yazın değil kışın da bir yaşam olduğunu hatırlatarak “Hayat Birlikte Güzel” başlıklı bir panayır düzenliyor.
Çocuklar, gençler ve yetişkinler için hem öğretici hem de eğlenceli atölyelerin, söyleşilerin, sergilerin, konserlerin, yaz sinemasının, masalların, tasarım pazarının olduğu panayır 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kınalıada’da Hrant Dink Çocuk Parkı arkasındaki bahçede yapılacak.
“Yazlıkçısı-kışlıkçısı, adalısı-adalı olmayanı, yerlisi-yabancısı ayrım yapmaksızın herkesi hayatı #birlikte güzelleştirmeye davet ediyoruz. Haydi gelin çünkü #HayatBirlikteGüzel!” diyen Empati Derneği, tüm etkinliklerin ücretsiz yapılacağını da duyurdu.