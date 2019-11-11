09.05 hayat durdu

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de hayat durdu.

- İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li milletvekilleri ile bir çok vatandaş katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. O anda tüm kentte adeta hayat durdu. Havada helikopter, körfezde deniz polisi, karada ise herkes, o anlarda Atatürk’ü unutmadıklarını göstermek için saygı duruşunda bulundu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bazı vatandaşlar, sirenlerin çaldığı anda gözyaşlarına hakim olamazken, trafikte bulunan araç sürücüleri, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.

- Bursa’da Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninin ardından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi öğrencileri de “Ata’ya Sesleniş” oratoryosunu sahneledi.

- Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de düzenlenen törenlerle Trakya halkı, saat 09.05’te siren sesleri arasında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tören sırasında çay bahçesinde oturan Bulgar turistler de ayağa kalkarak, Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir grup dalgıç, Marmara Depremi’nin ardından fay hattının kıyıdaki yapıları denize çekmesiyle oluşan batık alandaki Atatürk köşesine anı dalışı gerçekleştirdi.

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya başlayan çiftçiler, saatler 09.05’i gösterdiğinde işi bırakarak, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, “Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk’ü kalbimizde yaşatıyoruz” dedi.

- Denizli’nin Kale ilçesinde Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, hazırladıkları Atatürk posterli ve ay yıldızlı koreografide, 1938’i sonsuzluk işaretiyle yazdı.

- Denizli Devlet Hastanesi’nde de, aralarında çocukların da olduğu hastalar, kollarında takılı serumlarla saygı duruşunda bulundu.

- Kars’ta Kaleiçi Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ inşaatında çalışan işçiler, saatler 09.05’i gösterdiğinde işlerini bırakarak siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Asker selamı vererek Atatürk’ü anan işçiler, İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra işlerine devam etti.

- Adana İncirlik’te konuşlu 39. Hava Kanat Komutanlığında anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe üste görevli ABD’li, İspanyol ve Türk askerler katıldı.

- Kapadokya’da sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle uçtu.

- Zonguldak’ta saat 09.05’te çalan siren sesini duyan, cadde ve sokaklarda yürüyenler saygı duruşuna geçti.

- Tokat’ta tören alanından geçen görme engelli Nurettin Sancak siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçti.

- Van’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü’ne saygı dalışı yaptı. Ekipler, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, selam vererek Atatürk’ü andı.

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan İngilizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81’inci yıl dönümünde düzenledikleri törenle andı.

Yüzbinler Ata’ya koştu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istiratgâhı Anıtkabir, devlet erkanının katıldığı törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi’ni de gezdi.

Anıtkabir’i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, “Çocuklarımızla Ata’mızı ziyarete geldik. Hem sevinçliyiz burada olmaktan hem de üzüntülüyüz” dedi. Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu’ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk’ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

Atatürk’ün kabrini ziyaret edenler arasında taraftarlar da yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gelen Metin Karakaya, “Ulu Önder Atatürk’ü ziyaret için İstanbul’dan geldik. Hüzünlüyüz, sevinçliyiz” diye konuştu. Zonguldak’ın Devrek ilçesinden gelen Yeter Kayaaltın ve Fatma Kalincek de Atatürk’ü çok sevdikleri için Anıtkabir’e geldiklerini söyledi.

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen Nermin Sondal da Atatürk sevgisinin anlatılmaz bir duygu olduğunu belirterek, bir süre önce diz ameliyatı olduğu halde Anıtkabir’e can atarak geldiğini kaydetti.

Doğduğu evde duygulu tören





Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yılında Yunanistan’ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, “Ölümünün 81 yıl ardından verdiği mücadele ve gösterdiği hedefler halen yolumuzu aydınlatıyor” dedi. Atatürk Evi etrafında toplananlar ise hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı söyledikten sonra, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı.