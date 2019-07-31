MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı
31.07.2019 - 18:55

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

Ağustos ayı geldi çattı. Yaz mevsiminin son ayı öncesi vatandaşlar 1 Ağustos Perşembe gününün hava durumuna ilişkin arayışlar yapıyor. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde 1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak?

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 23°C, 33°C Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ANKARA 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldiABD elçiliği Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye 4 Chinook helikopteri teslim edildiğini duyurdu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

ABD'den 4 Chinook helikopteri geldi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 milyon lira değerinde! Hepsi ele geçirildi

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

En acı veda! Anne, baba ve oğul böyle uğurlandı

Sıradaki Haber