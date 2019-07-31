1 Ağustos Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 23°C, 33°C Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu



ANKARA 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık