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22.08.2019 - 19:20| İHA

1 ay boyunca takip ettiler! 4 kişi Denizli'de yakalandı

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla, 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 4 şüpheli Denizli’de yakalandı.

1 ay boyunca takip ettiler! 4 kişi Denizli'de yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya’nın da olduğu 40 ayrı ilden bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü.

Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli’de oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında 23 Ağustos Cuma günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

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