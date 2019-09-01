1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizde mazot olarak bilinen bir akaryakıt türü ile ilgili oldu. İşte 1 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?



CEVAP



Motorin



MOTORİN NEDİR?



Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.