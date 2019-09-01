01.09.2019 - 18:51
1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?
Sevilen online bilgi yarışması Hadi'de günün sorusu yayınlandı. Bu akşam saat 20:30'da oynanacak heyecanlı ve keyifli yarışmada sorulacak sorunun cevabını sizler için derledik. Peki ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizde mazot olarak bilinen bir akaryakıt türü ile ilgili oldu. İşte 1 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?
CEVAP
Motorin
MOTORİN NEDİR?
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.