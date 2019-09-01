MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?
01.09.2019 - 18:51

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

Sevilen online bilgi yarışması Hadi'de günün sorusu yayınlandı. Bu akşam saat 20:30'da oynanacak heyecanlı ve keyifli yarışmada sorulacak sorunun cevabını sizler için derledik. Peki ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu ülkemizde mazot olarak bilinen bir akaryakıt türü ile ilgili oldu. İşte 1 Eylül  ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

CEVAP

Motorin

MOTORİN NEDİR?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Babasını keserle öldürdüSakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldürdü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Hemen yardıma koştular! O anlar anbean kaydedildi

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl hangi gün başlıyor?

Adli tatil ne zaman bitiyor? 2019 adli yıl hangi gün başlıyor?

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

Meteoroloji o bölgeyi özellikle uyardı: Sel olabilir!

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

1 Eylül Hadi sorusu cevabı! ! Ülkemizde “mazot” olarak da bilinen akaryakıt türü hangisidir?

Sıradaki Haber