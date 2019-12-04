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04.12.2019 - 10:30 | | İHA

1 gecede 4 otomobil çaldılar!

Kocaeli’de bir gecede 4 araç çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 gecede 4 otomobil çaldılar!

Edinilen bilgilere göre, 30 Kasım tarihinde gece saatlerinde 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerin ardından araçları çalan şahısların A.O., S.O., B.D. ve H.O. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince kimliği belirlenen şahısların adreslerine operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araçları çalan A.O., S.O., B.D. ve şahıslara yardımcı olduğu belirlenen H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.O. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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