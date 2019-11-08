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08.11.2019 - 23:57 | | DHA

1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi yaralanmıştı! Dehşet anları ortaya çıktı

Özel halk otobüsünün Beşiktaş'ta durağa dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi de yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi yaralanmıştı! Dehşet anları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da özel halk otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı.

İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi yaralanmıştı Dehşet anları ortaya çıktı

1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi yaralanmıştı Dehşet anları ortaya çıktı

1 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi yaralanmıştı Dehşet anları ortaya çıktı

 

 

 

 

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