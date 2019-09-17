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17.09.2019 - 15:28 | | AA

1 milyarlık operasyon! 24.kişi yakalandı

Ankara merkezli 5 ilde naylon fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları tespit edilen 35 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

1 milyarlık operasyon! 24.kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, naylon fatura düzenledikleri tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1  milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara  uğrattığı tespit edilen 35 kişiden 24'ünü eş zamanlı operasyonlarla gözaltına  aldı.

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların  adreslerinde değişik firmalara ait 13 kaşe, çok sayıda sahte fatura, 26 senet,  karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan 16 çek ve bir tabanca ele  geçirildi.

Gözaltına alınanların aralarında mali müşavirlerin de olduğu  öğrenildi.

11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

 

 

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